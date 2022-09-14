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    Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

    Son dönemde aralarında aşk söylentileri dolaşan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve ünlü model Gigi Hadid, birlikte görüntülendi. Çiftin şimdilik ilişkiyi ağırdan aldığı belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 11:00
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    Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, aşk hayatına hız kattı.

    Ünlü oyuncu, son dönemin en popüler modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa birlikte görüntülendi.

    New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken yakalanan ikili, şimdilik ilişkilerini ağırdan alıyor ve birbirlerini daha çok tanımak istiyor.

    25 üstü kadınlarla çıkmıyor

    DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı.

    Oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti.

    Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.

    Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi #1

    Gigi için o kuralı yıktı

    Gigi Hadid ise 27 yaşında.

    Oyuncunun birlikte olduğu tüm kadınlar içinde Hadid, en büyükleri oluyor.

    DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

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    Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi #4


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