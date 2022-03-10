Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya bağış

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor destek geldi. DiCaprio, saldırı altındaki ülkeye 10 milyon dolar bağışladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 15 gün önce başlayan savaş, şimdiye kadar 2,5 milyona yakın sivili, yerinden etti.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasarlar meydana geldi.

ÜNLÜ İSİMLER KOLLARI SIVADI

Ekonomik olarak da zor günler geçiren Ukrayna için bağışlar yapılıyor.

Dünyaca ünlü isimler, savaşta zor durumda kalanlar için kolları sıvadı.

Son olarak bu isimlerden biri de, oyuncu Leonardo DiCaprio oldu.

REKOR BAĞIŞ

DiCaprio, Ukrayna'ya rekor bağışta bulundu.

Uluslararası Visegrad Fonu, DiCaprio'nun saldırı altındaki ülke için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışı duyurdu.

DiCaprio'nun büyükannesi Odessa'da doğmuş ve 1917 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya göç etmiş.