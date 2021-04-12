Letonya’da kürk çiftliğindeki 9 vizonda korona tespit edildi

Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Letonya’da vizonlarda Covid-19 tespit edildi.

Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Servis, çiftlikteki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederken, hayvansal ürünlerin çiftliğe giriş ve çıkışlarının durdurulduğu açıklandı.

Veterinerlik Servisi, hayvanları itlaf edilip edilmeyeceği konusunda bilgi paylaşmazken, Hollandalı bir şirkete ait olan çiftlikte salgına yönelik epidemiyolojik araştırma başlatıldığını aktardı.

DÜZENLİ TEST YAPILIYOR

Letonya’da kürk çiftliklerinde ölen tüm hayvanlar, Covid-19 için rutin olarak test ediliyor. Veterinerlik otoritesine göre, Letonya'da kayıtlı olan 9 kürk çiftliğinde yaklaşık 130 bin hayvan bulunuyor.