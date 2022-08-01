Libya’da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

Libya’da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Libya’nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri, devrildikten sonra patladı.

Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılar için helikopter gönderildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı’na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi.

Yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden de henüz açıklama yapılmadı.

Libya’da akaryakıt tankeri patladı ViDEO























