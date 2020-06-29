Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Terhune'de çıkarılan 9 cesetle birlikte toplam sayı 19'a yükseldi.

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'deki toplu mezardan yeni cesetler çıkarıldı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Başkanı Kemal es-Sivi, Terhune'deki toplu mezar kazı çalışmalarında bugün 9 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, kentteki "Er-Rabıt noktasındaki kazı çalışmalarında ulaşılan toplam ceset sayısının 19'a yükseldiğini" belirtti.

9 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislere karşı elde ettiği üst üste başarılar sonucunda 5 Haziran'da Terhune vilayetini geri aldı. Terhune'de insan hakları ihlalleriyle itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat" birlikleri, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanıyor.

Terhune’de son bulunan 9 cesedin, Hafter milislerinin saklamaya çalıştıkları toplu mezarlardan biri olduğu ifade edildi.

KURBANLAR ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Libya ordusunun Trablus'un güneyindeki Terhune'yi Hafter milislerinden kurtardığı gün, kentteki merkez hastanesinde 106, hastaneye ait bir konteynerde de 26 ceset bulunduğu bildirilmişti.

Ordu, 10 Haziran'da da Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde, çok sayıda cesedin bulunduğu başka bir konteynerin görüntülerini paylaşmıştı. Kurbanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedilmişti.