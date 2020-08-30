Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Libya'da Hafter'e bağlı paralı askerlere 112 silahlı araç

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için, Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine paralı askerleri taşıyan 112 silahlı aracın geldiği tespit edildi.
    • AA
    • 30.08.2020 - 07:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Libya'da Hafter'e bağlı paralı askerlere 112 silahlı araç

    Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, "Ülkenin doğusundan Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine Hafter'i desteklemek için 112 adet silahlı aracın geldiğini ve bunların 3 okul içinde konuşlandığını gözlemledik." dedi.

    RUSLARDAN YEMENLİLERE, YÜZLERCE PARALI ASKER

    Kununu, Hun kentine gelen araçlarda Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sudanlı Cancavid milisleri, Suriye ve Yemenli paralı askerlerin de aralarında olduğu yüzlerce milisin bulunduğunu ifade etti.

    Libya da Hafter e bağlı paralı askerlere 112 silahlı araç #1

    Son saatlerde Hafter'in terörist milislerine destek veren Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığını kaydetti.

    Libya ordusu, 27 Ağutos'ta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

    Görüş Bildir