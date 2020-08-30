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- Libya'da Hafter'e bağlı paralı askerlere 112 silahlı araç
Libya'da Hafter'e bağlı paralı askerlere 112 silahlı araç
- AA
- 30.08.2020 - 07:07
Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, "Ülkenin doğusundan Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine Hafter'i desteklemek için 112 adet silahlı aracın geldiğini ve bunların 3 okul içinde konuşlandığını gözlemledik." dedi.
RUSLARDAN YEMENLİLERE, YÜZLERCE PARALI ASKER
Kununu, Hun kentine gelen araçlarda Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sudanlı Cancavid milisleri, Suriye ve Yemenli paralı askerlerin de aralarında olduğu yüzlerce milisin bulunduğunu ifade etti.
Son saatlerde Hafter'in terörist milislerine destek veren Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığını kaydetti.
Libya ordusu, 27 Ağutos'ta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.