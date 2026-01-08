Lindsey Graham: Trump Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile savaşı sebebiyle yaptırımlara tabi olan Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım yasası daha onaylanıyor.

Senatör Lindsey Graham, Rus petrolüne yönelik bir yaptırım tasarısı sunmuştu.

Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"TRUMP, BİRÇOK KİŞİYLE BİRLİKTE TASARIYI ONAYLADI"

Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

RUS PETROLÜ ALAN ÜLKELERİ CEZALANDIRACAK

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

AMAÇ RUSYA'NIN PETROL SATIŞI GELİRLERİNİ BALTALAMAK

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.