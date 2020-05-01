Litvanya'da havalimanı, açık araba sineması oldu

Sinema salonları koronavirüs nedeniyle kapanınca Vilnus Uluslararası Havalimanı'nda açık araba sineması kuruldu.

Litvanya'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sinema salonları kapatılmıştı.

Yetkililer, halkın sosyal hayatına devam edebilmesi için bir adım attı.

Başkent Visnus'ta bulunan uluslararası havalimanında araba sineması düzenlendi.

DEV EKRAN KURULDU

Yabancılar için uçak park yerleri açılırken, seyirciler için 5 katlı bir bina yüksekliğindeki en büyük ekran kuruldu.

Litvanya'da havalimanı açık araba sinemasına dönüştürüldü VİDEO

MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Terminalin önüne kurulan platforma yansıtılan filmler ile 200 aracın katılabildiği araba sineması, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılıyor.

İlk film gösteriminin 29 Nisan'da yapıldığı etkinlik Mayıs ayının sonuna kadar sürecek.