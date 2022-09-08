Liz Truss ve Olaf Scholz enerji krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede enerji alanında yaşanan zorlukları ele aldı.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi giderek büyürken Avrupalı liderlerin hali hazırdaki duruma karşı aldıkları tedbirler her geçen gün artıyor.

Enerji krizini ele almak üzere İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü.

"Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeler"

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü tarafından liderlerin telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı savaşının bir sonucu olarak İngiltere ve Avrupalı ​​ortaklarının enerji konusunda karşılaştığı zorlukların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, her iki liderin enerjide esneklik ve bağımsızlığın önemi konusunda mutabık olduğu vurgulanarak, "Başbakan Truss, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün korunmasının ve Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeleri korumanın öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Truss'ın, iki ülkenin, önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirttiği ve İngiltere ile Almanya arasındaki savunma iş birliğini genişletmeye istekli olduğu kaydedildi.

"Önceliğim, Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak"

AA'nın haberine göre görüşmede, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gerginliğe neden olan tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nün de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Truss, Kuzey İrlanda Protokolü'nü ele alırken, önceliğinin Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak ve 'Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı desteklemek olduğu konusunda açıktı. Truss, protokol metninin mevcut haliyle temel sorunlara çözüm bulunmasının önemini vurguladı."