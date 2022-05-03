Dev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.

Ramazan Bayramı, İngiltere'de farklı şekilde kutlandı.

Başkent Londra'da bayram dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) ışıklandırıldı.

Dev dönme dolap Ramazan için ışıklandırıldı

Londra'nın simgelerinden dev dönme dolaptaki ışıklandırma, hilal şeklinde gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; London Eye, Ay'ın evrelerini yansıtarak, dolunay görünümü ve ardından hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışığa büründürüldü.

London Eye, Ramazan Bayramı'nda ışıklandırıldı ViDEO