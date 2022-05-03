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    London Eye, Ramazan Bayramı'nda ışıklandırıldı

    Dev dönme dolaptaki ışıklandırma, dolunay ve hilal görünümlerini yansıtacak şekilde düzenlendi.
    • 03.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 09:02
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    London Eye, Ramazan Bayramı'nda ışıklandırıldı

    Ramazan Bayramı, İngiltere'de farklı şekilde kutlandı.

    Başkent Londra'da bayram dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) ışıklandırıldı.

    Dev dönme dolap Ramazan için ışıklandırıldı

    Londra'nın simgelerinden dev dönme dolaptaki ışıklandırma, hilal şeklinde gerçekleştirildi.

    AA'nın haberine göre; London Eye, Ay'ın evrelerini yansıtarak, dolunay görünümü ve ardından hilal görünümünü temsilen edecek şekilde ışığa büründürüldü.

    London Eye, Ramazan Bayramı'nda ışıklandırıldı ViDEO

    London Eye, Ramazan Bayramı nda ışıklandırıldı #1

    London Eye, Ramazan Bayramı nda ışıklandırıldı #2

    London Eye, Ramazan Bayramı nda ışıklandırıldı #3

    London Eye, Ramazan Bayramı nda ışıklandırıldı #4

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    London Eye, Ramazan Bayramı nda ışıklandırıldı #6


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