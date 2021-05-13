l’Opinion: Boris Johnson, zirveye tırmanmayı hayal ediyor

Fransız basını, hızlı aşılama yürütülen İngiltere'de Boris Johnson'ın hedefini yazdı.

Fransa merkezli l’Opinion gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs salgını süreci yönetimini ve sonrasına ilişkin amacını gündeme taşıdı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in, Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti tarafından hazırlanan yeni yasama dönemi programını açıkladığı anımsatıldı.

Kraliçe'nin, hükümetin önceliğinin, koronavirüs salgını sonrası "ülkeyi eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha müreffeh yapacak ulusal bir iyileşmeyi sağlamak olduğunu" belirttiği kaydedildi.

"JOHNSON'IN SİYASİ HEDEFİNE ODAKLANDI"

Kraliçe 2'nci Elizabeth, bunu başarmak için hükümetin ülkenin tüm bölgelerinde fırsatları artıracağını, istihdamı, işletmeleri ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Gazetenin haberinde, "Pandemi bir yana, bu gündem Boris Johnson'ın siyasi hedefine odaklandı." denildi. Haberin fotoğrafında ise "kükreyen Johnson" görseline yer verildi.

"AŞILAMAYLA SİYASETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

İngiliz başbakanın, koronavirüs aşılama kampanyası sayesinde siyaseti yeniden şekillendirdiğine dikkat çekildi.

Boris Johnson'ın "Koronavirüs yeni zorluklar ortaya koyarken, kriz hükümetin değişim hırsını hiçbir şekilde azaltmadı." ifadesi aktarıldı.

"SEÇMENLERİ İKNA ETMEK İSTİYOR"

Pandeminin yol açtığı sorunlardan gün geçtikçe kurtulduğu belirtilen Johnson'ın, kampanya programını savunmak ve seçmenleri ikna etmek için çabaladığı görüşü paylaşıldı.

Johnson'ın, eşitsizlikle mücadele etme ve pandemi sonrası bir dizi yasa ile ülkenin seviyesini yükseltme sözü verdiği kaydedildi.

4 AŞAMALI YOL HARİTASININ ÜÇÜNCÜ AŞAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, hükümetin koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıklamıştı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

21 HAZİRAN'DA TÜM SINIRLANDIRMALARIN KALDIRILMASI PLANI

Restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek. Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise koronavirüs önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.