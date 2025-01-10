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Haber Merkezi

ABD yangınlara teslim...

Los Angeles kentini adeta alevler yuttu.

Dünyaca ünlü Kaliforniya kıyıları, bölgedeki denize sıfır malikaneler... Şehrin neredeyse tamamı yandı.

Devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Sinema dünyasından birçok ismin yaşadığı bölgede ABD'li oyuncu James Woods'un havuzlu malikanesi de yangınlarda kül oldu.

HAVUZLU EVİ YANAN AKTÖRÜN GÖZYAŞLARI

Yangından sonra CNN televizyonunda canlı yayına katılan ABD'li aktör gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşlarının arasında Woods, "Bir gün havuzda yüzüyorsun ve ertesi gün hiçbir şey yok." diyebildi.

Woods'un bu gözyaşları tüm dünyada gündem oldu. Bunun nedeni evini kaybetmesi değil daha önce Gazze için yaptığı acımasız çağrılardı.

"GAZZE İÇİN KATLİAM ÇAĞRILARI AKILLARA GELDİ"

Woods, İsrail yanlısı tavırlarıyla sosyal medya hesaplarını adeta katliam çağrısı yapmak için kullanıyordu.

Woods en dikkat çekici paylaşımında ise Gazze'de ateşkese karşı çıkarak 'KillThemAll (Hepsini öldür)" etiketine destek vermişti.