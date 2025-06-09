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Haber Merkezi

ABD'nin Los Angeles kentinde 'göçmen politikalarına' karşı başlayan protestolar sürüyor...

3 gündür devam eden protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri sert bir şekilde karşı karşıya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.

Bütün şiddetiyle devam eden bu protestolarda vatandaşlar, polisin sert müdahalesine de maruz kalıyor.

POLİS, MUHABİRİ HEDEF ALDI

Los Angeles kentinde olayları anlatan Avustralya TV muhabiri Lauren Tomasi de polis müdahalesinin hedefi oldu.

ABD'de yaşanan protestoları olay yerinden anlatan Avusturalyalı muhabir Tomasi, ayağından plastik mermiyle vuruldu.

KAMERA KARŞISINDAYKEN VURULDU

Muhabir Lauren Tomasi, kamera karşısında göstericilerin kolluk kuvvetleri tarafından plastik mermi ile hedef alındığını anlatırken, plastik mermiyle vurulduğu anlar anbean görüntülendi.

"GÖSTERİCİLERE PLASTİK MERMİ ATILIYOR"

Lauren Tomasi, o anlarda "Bu durum artık hızla kötüleşti, göstericilere plastik mermi atılıyor." sözleri de kaydedildi.

ABD'DE GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin bölgede baskınlar düzenlemesinin ardından cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Los Angeles Federal Binası önünde gösteriler başlamıştı.

ABD'de Göçmenlik Bürosu ekipleri, zırhlı araçlarla birçok adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek onlarca yabancı uyruklu şahsı gözaltına almıştı.

Gözaltılara tepki olarak başlayan eylemler ise, kısa süre içinde kitlesel katılıma ulaştı ve güvenlik güçleriyle çatışmalar başladı.

Bunun üzerine Trump yönetimi, eylemcileri bastırmak amacıyla Ulusal Muhafızlar'ı görevlendirmişti. Güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar ile eylemciler arasında çatışmalar devam ediyor.