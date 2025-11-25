Louvre soygununda bir şüpheli daha yakalandı: 8 mücevher hala kayıp

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabah saatlerinde soygun gerçekleşti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalındı.

FİRARİ SON ÜYE YAKALANDI

Ulusal basında polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, tarihi değeri yüksek mücevherleri çalan 4 kişilik çetenin firari son üyesi de yakalandı.

Şüphelinin, daha önce tutuklanan 3 çete üyesiyle bağlantılı olduğu ve Paris’in Seine-Saint-Denis banliyösünde yaşadığı belirtildi. Zanlı hakkında “organize suç” ve “suç ortaklığı” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, şüphelinin kimliği ve yaşı hakkında henüz kamuoyuna bilgi vermedi.

8 MÜCEVHER HALA KAYIP

Louvre Müzesi’nden çalınan 9 eserden biri, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’e ait taç, kaçış sırasında düşürüldüğü değerlendirilen bir noktada hasarlı halde bulunmuştu. Ancak tarihi değeri olan diğer 8 mücevher hâlen kayıp.

7 DAKİKALIK SOYGUN

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre, 19 Ekim sabahı hızlı bir soygunun hedefi olmuştu. Kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisine giren dört kişi, “paha biçilemez” değerdeki eserleri sadece 7 dakikada çalarak kayıplara karışmıştı.

Sayıştay’ın ön inceleme raporunda, müze güvenlik sistemlerinde uzun süredir “ciddi ve sürekli” gecikmeler yaşandığı, bu durumun da soyguna zemin hazırladığı ifade edilmişti.

MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFA ETMEK İSTEDİ

Yaşanan olayın ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vermiş, soygundaki sorumluluğunu kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunmuştu. Ancak Dati, istifayı geri çevirmişti.

Soygun sonrası güvenlik gerekçesiyle bazı mücevherler, Fransa Merkez Bankası’na nakledilmişti.

Çalınan eserlerin toplam değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.