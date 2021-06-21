Lübnan: İlaç ve tıbbi malzemelerde Türk ürünlerine güveniyoruz

Sağlık Bakanı Hasan, Türk ürünlerine güven konusunda bilimsel verilere işaret etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yarın başlayacak Türkiye ziyareti öncesinde konuştu.

Hasan, birkaç günlük ziyareti kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geleceklerini belirterek, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme üretimi yapan bazı fabrikaları gezeceğini aktardı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE GÜVENİMİZ BİLİMSEL VERİLERE DAYALI"

Ziyaretinde Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyimlerinden istifade etmeye zemin hazırlayacak adımlar atmayı umduklarını dile getiren Hasan, Türkiye ile bu alanda atacakları adımların bir kısmının acil, bir kısmının da uzun vadeli olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzemelerinin ülkesinin belirlediği standartlarla uyumlu olduğuna işaret eden Hasan, "Kalite ve fiyatları araştırdıktan sonra Lübnan standartlarıyla uyumlu bulduk. İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalıdır." dedi.

"SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Hasan, Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği arasındaki güçlü iş birliği sayesinde, uzun yıllardan beri kapalı duran Sayda Türk Hastanesi'nin acil servisinin koronavirüs aşısının merkezi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Lübnan Sağlık Bakanı, "Karşılıklı deneyimleri paylaşmak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve sağlık turizmine katkı sağlayacaktır. Nitekim Lübnan, Iraklılar ve diğer Araplar başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden insanların sağlık hizmetleri için seyahat ettiği bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Hasan, Lübnan'da devletin temel ihtiyaçlara sağladığı sübvansiyonun kaldırılması ihtimaline ilişkin ise "Lübnanlı tüm taraflar, ilaçlara yönelik sübvansiyonun kalkmasını intihar olarak görüyor ve buna karşı çıkıyor." diye konuştu.