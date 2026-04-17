Lübnan'da ateşkes: İsrail saldırılarında yerinden edilenler evlerine dönmeye başladı

ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ı hedef alan İsrail, ABD-İran arasında sağlanan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunarak saldırılarını sürdürdü.

İran ile ateşkes sonrası gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump'tan, geçtiğimiz gün kritik bir Lübnan açıklaması geldi.

LÜBNAN'DA ATEŞKES

Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkesin sağlandığın duyurdu.

Gece yarısından itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar da durdu.

DAHİYE BÖLGESİNE DÖNÜŞ BAŞLADI

İsrail saldırılarından dolayı yerinden edilen aileler, sabahın ilk ışıklarıyla hasret kaldıkları mahallelere dönmeye başladı.

Özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleştiği görüldü.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan'ın güneyinde de geri dönüşler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BİR BURUKLUK DA VAR"

Dahiye sakinlerinden Muhammed yaptığı açıklamada, saldırıların ilk günlerinden bu yana yerinden edildiklerini belirterek, "Bugün evimizi görmek ve yeniden dönmek için geldik. Evimize, toprağımıza geri dönüp burada varlığımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Evlerinde hasar olduğunu ifade eden Muhammed, temizlik yapıp yeniden yerleşeceklerini kaydetti.

"UMARIM 10 GÜNLE SINIRLI KALMAZ"

Ateşkesle birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Muhammed, şunları söyledi:

"Büyük bir mutluluk var ama şehitler için içimizde bir burukluk da var. Onlar sayesinde geri döndük. Umarım bu sadece 10 günle sınırlı kalmaz."

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Dahiye'ye dönenlerden Meryem de duygularını, "Büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bu anı uzun zamandır bekliyorduk.” sözleriyle dile getirdi.

Savaş sırasında büyük endişe yaşadıklarını anlatan Meryem, "Herkes için çok kaygılandık ama bugün evimize dönüp temizliğe başladık." dedi.

"GEÇİCİ DE OLSA ATEŞKES İNSANLARIN EVLERİNİ GÖRMESİNİ SAĞLADI"

Bir başka Dahiye sakini Muhammed Vesim ise ülkede birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin biraz olsun nefes alabilmesine şükrediyoruz. Halkın Cumhurbaşkanı etrafında birleşmesi ve bölünmemesi gerekiyor."

Ateşkes öncesinde Bekaa bölgesinde bulunduğunu belirten Vesim, "Geçici de olsa bu ateşkes insanların nefes almasına, evlerini görmesine imkan sağladı." diye konuştu.

"KALICI BİR BARIŞA DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Dahiye'ye dönen Hüseyin Şaban, ateşkesin ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İsrail saldırılarının başlamasının ardından bir süre bölgede kaldıklarını belirten Şaban, "İlk başta hemen çıkmadık, yaklaşık bir hafta kaldık. Ancak saldırılar yoğunlaşınca Dahiye'den ayrılarak Tayyune bölgesine gittik." dedi.

Ateşkesin ardından yeniden Dahiye’ye döndüklerini ifade eden Şaban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün geri döndük. Büyük bir yıkım var ancak önemli olan insanların yeniden evlerine dönmesi. Hasar var ama bunlar telafi edilir. Önemli olan herkesin sağ salim olması. Evler zarar gördü ama insanlar geri döndü, bu en önemlisi. Umarız bu süreçte çatışmalar tamamen durur. Herkes savaşın bitmesini istiyor. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz."