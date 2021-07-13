Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu 40 çadır kullanılamaz hale geldi.

Lübnan’ın Baalbek eyaletinde bulunan Brital köyündeki Suriyeli mülteci kampında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler şiddetli rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Kampta bulunan 40 adet çadır kullanılamaz hale geldi.

3’ü kadın toplamda 5 kişi dumandan etkilendi.

KAMERAYA YANSIDI

Suriyeli vatandaşlar, canlarını kurtarabilmek için bölgeden uzaklaştı.

İnsanların telaşla kaçıştığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı VİDEO



2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye erlerinin 2 saatlik çalışmaları sonucunda söndürülebildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.