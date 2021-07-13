Euro
10.2114
-0.4%
Dolar
8.6093
-0.3%
Altın
501.02
-0.09%
Borsa
1.352
-0.34%
Bitcoin
287.500
-1.98%
EXEN Coin
26.46
-1.37%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı

    Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu 40 çadır kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı

    Lübnan’ın Baalbek eyaletinde bulunan Brital köyündeki Suriyeli mülteci kampında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler şiddetli rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

    Kampta bulunan 40 adet çadır kullanılamaz hale geldi.

    3’ü kadın toplamda 5 kişi dumandan etkilendi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Suriyeli vatandaşlar, canlarını kurtarabilmek için bölgeden uzaklaştı.

    İnsanların telaşla kaçıştığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı VİDEO

    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevler, itfaiye erlerinin 2 saatlik çalışmaları sonucunda söndürülebildi.

    Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı #1

    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı #2

    Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kampı alev alev yandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir