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    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti

    Havalimanlarında personel eksikliğinin yaşandığı Almanya'da binlerce uçak seferi iptal edildi. Lufthansa'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
    • 13.07.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 17:50
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    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti

    Avrupa'da hava yolu sektörü, zorlu bir süreçten geçiyor.

    İngiltere'de havalimanlarında yaşanan kaos görüntüleri sonrası personel eksikliği gündeme gelmişti.

    Benzer durum, Almanya'da da kendini gösterirken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa aksaklıktan etkilenen şirketler arasındaki yerini aldı.

    Binlerce uçuş iptal

    Haziran başında 900 sefer iptali açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal etti.

    Şirketten bir sözcü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu vurguladı.

    Türkiye'den 2 bin işçi konusunda hamle

    Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

    AA'nın haberine göre, Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.

    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti #1

    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti #2

    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti #3

    Lufthansa, 2 bin uçuşu iptal etti #4


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