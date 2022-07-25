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    Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı

    Zam görüşmeleri öncesi, 20 bin çalışanın iş bırakması istendi. Yer hizmetlerinde yeni aksamalar yaşanması bekleniyor.
    • 25.07.2022 - 15:25
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    Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da sular durulmuyor.

    Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk nedeniyle Lufthansa, ağustos sonuna kadar Frankfurt ve Münih kalkışlı ve varışlı 2 bin uçuşunu iptal etmişti.

    Yer hizmetleri çalışanlarına 1 günlük grev çağrısı

    Şirket, şimdi de çalışanlarına yapılan grev çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

    Yolcuların havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturduğu Almanya'da sendika, Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan personelinden 1 gün boyunca grev yapmasını istedi.

    20 bin çalışan iş bırakabilir

    Lufthansa çalışanlarının zam talepleri konusunda yönetimle anlaşmaya varamayan sendika, Almanya genelinde lojistik, kargo ve teknik çalışmalardan sorumlu 20 bine yakın işçinin 27 Temmuz’da iş bırakmasını talep etti.

    Yüzde 9,5'luk zam talebi

    Sendika, yaptığı grev çağrısı ile zam görüşmelerinin ağustos başında yapılacak diğer turunda elini güçlendirmeyi hedefliyor. İşçiler, maaşlarına yüzde 9,5 oranında artış istiyor.

    Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı #1

    Yolcuların seyahat sıkıntısı

    AA'nın haberine göre, başta Münih ve Berlin’deki havalimanlarında olmak üzere, Almanya genelinde yolcular seyahat sıkıntısı yaşıyor.

    Koronavirüs salgını döneminde sayıları azaltılan havalimanı çalışanları, yaz döneminde artan yurt dışı uçuşlarını karşılamada yetersiz kalıyor.

    Bu durum, uçuşların gecikmesine ve iptal edilmesine yol açarken, yolcular bekleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

    Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı yapıldı #2


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