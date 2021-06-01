Lukaşenko: Batı’ya karşı Rusya ile hareket edeceğiz

Putin ile bir araya gelen Lukaşenko, "Tüm bu saldırılara karşı birlikteyiz" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Lukaşenko, Putin ile görüşmesinin detayları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILARA KARŞI BİRLİKTE DURMAYA KARARLIYIZ"

Putin ile belirli güçlerin Belarus ile Rusya etrafında birleşmeye ve baskı kurmaya başladığı anlayışına sahip olduklarını belirten Lukaşenko, “Ülkelerimizin etrafında yaşananları ve bu durumu kesinlikle aynı değerlendiriyoruz. Tüm bu saldırılara karşı birlikte durmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

"ASKERİ ÜS GÜNDEME GELMEDİ"

Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında savunma sanayisi iş birliği ve silah sevkiyatı konusunda da karşılıklı anlayışın olduğunu kaydederek, “(Putin ile görüşmede Belarus topraklarında) herhangi bir askeri üs oluşturulması, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı olarak yerleştirilmesi ile ilgili müzakere yapılmadı. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Buna ihtiyacımız da yok.” diye konuştu.

"DURUM AĞIRLAŞIRSA..."

Rusya’nın her zaman Belarus’un yanında olduğunu vurgulayan Lukaşenko, NATO tarafından şüpheli bir askeri faaliyet fark edildiğinde ve durumun ağırlaşması halinde müttefik birliklerinin 24 saat içinde Belarus’a konuşlanacağını aktardı.

YAPTIRIM MESELESİ

Lukaşenko, Avrupa Birliği ve Batı ülkeleri tarafından Belarus’a yaptırım konusunu Putin ile çok uzun şekilde ele aldıklarını, Batı’nın kısıtlayıcı önlemlerine cevap vermek için bir algoritma bulma hususunda anlaştıklarını ifade etti.