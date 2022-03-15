Lviv'de kurulan sahra hastanesi görüntülendi

Hastane, alışveriş merkezinin bodrum katında kuruldu. 95 kişilik ekip, hastaları ve yaralıları tedavi etmek için kolları sıvadı.

Rusya'nın Ukrayna'da art arda saldırılarının ardından binlerce sivil, ülkenin batısına doğru kaçmaya başladı.

Saldırılar sonrası Lviv, yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yaparken, kentte sahra hastanesi oluşturuldu.

95 KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

Şehir merkezinin dışındaki bir alışveriş merkezinin bodrum katında kurulan hastanede, ABD’nden gelen doktor, hemşire, eczacı ile teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip görev alıyor.

"İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM ETMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İnsanlara yardım edebilmek için Ukrayna’ya geldiğini söyleyen acil servis doktoru Chris Brandenburg, "Amerika’da bir ailem var. Bunun farkındayım. Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Şu anda ise ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tehlikeli yerlere gitmekten kesinlikle korkmadığını dile getiren Brandenburg, şöyle devam etti:

"ONLARA YARDIM EDEBİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

"Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettim. Çoğunluğu Kiev’den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında seyahat ettikleri için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz."

"İHTİYAÇLARI OLAN TÜM İLAÇLARI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Nöbet noktası olan eczane çadırından ayrılmadan çalıştığını belirten eczacı Mike Liner da "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bu nedenle tedavilerinin ardından reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum." dedi.