Petrol
98.34
-8.01%
Euro
16.08
-0.68%
Dolar
14.63
-1.02%
Altın
906.23
-2.34%
Borsa
2088
-0.03%
Bitcoin
569.851
-1.49%
BTXN Coin
38.53
-1.17%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Lviv'de kurulan sahra hastanesi görüntülendi

    Hastane, alışveriş merkezinin bodrum katında kuruldu. 95 kişilik ekip, hastaları ve yaralıları tedavi etmek için kolları sıvadı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lviv'de kurulan sahra hastanesi görüntülendi

    Rusya'nın Ukrayna'da art arda saldırılarının ardından binlerce sivil, ülkenin batısına doğru kaçmaya başladı.

    Saldırılar sonrası Lviv, yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yaparken, kentte sahra hastanesi oluşturuldu.

    95 KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

    Şehir merkezinin dışındaki bir alışveriş merkezinin bodrum katında kurulan hastanede, ABD’nden gelen doktor, hemşire, eczacı ile teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip görev alıyor.

    "İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM ETMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

    İnsanlara yardım edebilmek için Ukrayna’ya geldiğini söyleyen acil servis doktoru Chris Brandenburg, "Amerika’da bir ailem var. Bunun farkındayım. Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Şu anda ise ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Lviv de kurulan sahra hastanesi görüntülendi #1

    Tehlikeli yerlere gitmekten kesinlikle korkmadığını dile getiren Brandenburg, şöyle devam etti:

    "ONLARA YARDIM EDEBİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

    "Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettim. Çoğunluğu Kiev’den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında seyahat ettikleri için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz."

    "İHTİYAÇLARI OLAN TÜM İLAÇLARI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Nöbet noktası olan eczane çadırından ayrılmadan çalıştığını belirten eczacı Mike Liner da "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bu nedenle tedavilerinin ardından reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı
    3. Sayfa

    Bursa’da iki hırsız, çöp konteyneri çaldı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı
    Magazin

    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı

    Görüş Bildir