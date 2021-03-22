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    Macaristan: AB'nin Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar euro ödenmeli

    Dışişleri Bakanı Szijjarto, sığınmacıların durumunu işaret ederek Brüksel'e çağrı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:15
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    Macaristan: AB'nin Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar euro ödenmeli

    Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya geldi.

    Türkiye, AB'li bakanların ana gündem maddelerinden biriydi.

    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı toplantı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

    AB'YE 6 MİLYAR EURO ÇAĞRISI

    Szijjarto, Brüksel'in Türkiye'ye sözleşme kapsamında söz verdiği 6 milyar euroyu ödemesi gerektiğini ifade etti.

    Szijjarto, AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

    "TÜRKİYE, 4 MİLYON SIĞINMACIYI BIRAKIRSA..."

    Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar euroyu ödemeli." diye konuştu.

    Macaristan: AB nin Türkiye ye söz verdiği 6 milyar euro ödenmeli #1

    "GÜMRÜK ANLAŞMASI GÜNCELLENMELİ"

    AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

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