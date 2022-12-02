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    Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım planına karşı çıkıyor

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Ukrayna'ya yönelik ortak yardım planını reddetmeye devam edeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 17:04
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    Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya yardım planına karşı çıkıyor

    Başbakan Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, üye ülkelerin ikili anlaşma kapsamında Ukrayna'ya yardım edilmesi fikrini savunduklarını, bu yüzden AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım paketini reddetmeyi sürdüreceklerini belirtti.

    "Borçlu olmak istemiyoruz"

    Ülkesinin prensip olarak AB ülkelerinin ortak kredi alma fikrini desteklemediğini kaydeden Orban, ''AB'nin işbirliği yapan ülkeler topluluğu yerine borçlu devletler topluluğu haline gelmesini istemiyoruz.'' dedi.

    Viktor Orban

    Macaristan'ı yaptırımlardan muaf tutun

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Orban, AB'nin doğalgaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

    AA'nın haberine göre; Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, ''Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı.'' diye konuştu.

    AB Komisyonu, 9 Kasım'da Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.

    Viktor Orban


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