Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu

Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü, Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Böylece Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kullanımına onay veren ülke sayısı her geçen gün artıyor.

Macaristan, diğer aşıların yanında Çin aşısına da onay verdi. Bu gelişmeyle birlikte Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan oldu.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, yaptığı açıklamada, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını, yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

MACARİSTAN'DA ONAYLANAN 5'İNCİ AŞI

Sinopharm aşısı ayrıca, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu.

Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.

Aşı onayının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Müller’in açıklamasına çok sevindiğini belirterek koronavirüse karşı Çin aşısını tercih edeceğini söyledi.

KAYIT YAPTIRAN VATANDAŞLAR AŞILANACAK

Başbakan Orban, Macaristan’daki aşı programının sorunsuz devam ettiğini, sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine yönelik aşı programının tamamlandığını, gelecek haftadan itibaren ise kayıt yaptıran diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ifade etti.

BAŞBAKAN ÇİN AŞISI OLMAK İÇİN BEKLİYOR

Ülke genelinde 2 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını belirten Başbakan Orban, Çin aşısına izin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu, yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, kendisinin de Çin aşısına güvendiğini ve bu yüzden Çin aşısını bekleyeceğini dile getirdi.

Macaristan'da şu ana kadar 364 bin 909 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam 12 bin 374 kişi hayatını kaybetti.