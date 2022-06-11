Macaristan: Rus gazına ambargo, Avrupa ekonomisini yok eder

Başbakan Orban, Rusya'nın doğalgaz ithalatına yaptırım için "Tüm Avrupa'yı mahvedebilir" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya enerji bağımlılığını kademeli olarak ortadan kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

Moskova'ya karşı kömür ve petrol tedariki alanlarında yaptırım kararı alan Brüksel, doğalgazın yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladığı için, gaz yaptırımına mesafeli duruyor.

Avrupa'ya Rusya uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, konuyla ilgili değerlendirme yaparken, Avrupa ekonomisinin karşılaşabileceği tablo konusunda uyardı.

Orban, Rusya'nın doğalgaz ithalatına yönelik olası ambargonun, yalnızca Macar ekonomisi üzerinde değil, genel olarak Avrupa ekonomisi üzerinde de yıkıcı etki oluşturacağını söyledi.

"Gaz ambargosu tüm Avrupa'yı mahvedebilir"

Katıldığı bir radyo yayınında Orban, "Tüm Avrupa'yı mahvedebilir." ifadesini kullanarak, konunun AB içinde tartışılmasında "sağduyunun galip geleceğinden" emin olduğunu vurguladı.

Orban ayrıca, Ukrayna'daki savaşın ve Rusya'ya yaptırımların normal şartlardaki enflasyondan farklı olarak, savaş dönemi enflasyonuna neden olduğunu dile getirdi.

"Savaş olduğu sürece enflasyon olacak"

Macaristan lideri, "Savaş olduğu sürece enflasyon olacak. Barış, savaş dönemi enflasyonunu durdurmanın tek yolu." diye ekledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını birkaç yıl daha kesemeyeceğini savunmuştu.

Putin, "Dünya pazarında petrol hacmi düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Şirket kârları artıyor." demişti.