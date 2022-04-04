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    Macaristan'da seçimleri Başbakan Orban'ın koalisyonu kazandı

    Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 00:42
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    Macaristan'da seçimleri Başbakan Orban'ın koalisyonu kazandı

    Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı.

    ORBAN'IN KOALİSYONU ÖNDEYDİ

    Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

    Macaristan da seçimleri Başbakan Orban ın koalisyonu kazandı #1

    Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

    NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

    Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da tamamlandı.

    Macaristan da seçimleri Başbakan Orban ın koalisyonu kazandı #2

    Toplam 199 sandalyeli mecliste 106 milletvekilli dar bölge sistemine göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.

    Macaristan da seçimleri Başbakan Orban ın koalisyonu kazandı #3

    REFERANDUM İÇİN DE OY KULLANILDI

    Seçmenler ayrıca, muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükümet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandumda oy kullandı.

    Macaristan da seçimleri Başbakan Orban ın koalisyonu kazandı #4

    Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, muhalefetin çağrısı üzerine halk oylamasında birçok kişinin geçersiz oy kullanacağı ve bu yüzden oylamanın yüzde 50'nin altında kalarak referandumun geçersiz olacağı öngörülüyor.

    Macaristan da seçimleri Başbakan Orban ın koalisyonu kazandı #5


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