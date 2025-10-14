Madagaskar'da Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti: Ordu yönetime el koydu

Madagaskar’da siyasi kriz giderek tırmanıyor...

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ülkeyi terk etmesinin ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’i feshettiğini duyurdu.

Meclis’te yapılan oylamada, “görevi terk ettiği” gerekçesiyle Rajoelina’nın görevden alınmasına karar verildi.

ELİT BİRLİK YÖNETİME EL KOYDU

Bu gelişmelerin ardından Madagaskar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı elit askeri birlik CAPSAT, yönetime el koyduğunu ilan etti.

CAPSAT lideri Albay Michael Randrianirina ulusal radyoda yaptığı açıklamada, "İktidarı ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

Albay Randrianirina, ordunun Ulusal Meclis hariç tüm kurumları feshettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI FRANSA'YA AİT ASKERİ UÇAKLA ÜLKEYİ TERK ETTİ

51 yaşındaki Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina dün sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Askeri bir kaynak ve yabancı bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada, Rajoelina'nın pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeden ayrıldığını aktardı.

PROTESTOLARDA CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Madagaskar’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başladı, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal aldı.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

2009’daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurdu.

Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas’ı yeni genelkurmay başkanı olarak atadı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı’nı görevden alarak yerine Jean Andre Ndremanjary’ı getirdi.

RAJOELİNA DA GÖREVE DARBEYLE GELDİ

Rajoelina’nın ofisinden yapılan açıklamada ise ordunun "Yasadışı şekilde ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişimi başlattığı" belirtilerek, "Durumun son derece ciddi olması nedeniyle bu istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınıyor ve ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni ve ulusal egemenliği savunmak için birleşmeye çağırıyoruz." denildi.

Andry Rajoelina, 2009'da ordunun desteklediği darbeyle dönemin Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'yı devirerek iktidara geldi. Rajoelina, 34 yaşında Afrika'nın en genç lideri unvanını kazanarak 4 yıl boyunca iktidarda kaldı ve 2018 ve 2023 seçimlerinden sonra tekrar iktidara geldi.