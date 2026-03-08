Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 18. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, oruçlarınıza refakat etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın 18. bölümü yayında.

YUSUF KISSASI

Demirci, yayınlanan son bölümde Hz. Yusuf Kıssası'na odaklanarak sohbetine devam etti.

Kendisinin kaleme aldığı "Üç Yusuf, Üç Rüya, Üç Gömlek" kitabı kitabından alıntılar yapan Demirci, kıssada geçen "Ben nefsimi temize çıkarmam." ifadesine dikkat çekti.

"Kur’an’da bir şey belirsizse; ihmal edildiği için değil, kasten öyledir." diyen Demirci, bu ifadenin Hz. Yusuf mu, Züleyha mı yoksa diğer şahitler tarafından mı söylendiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

"ALLAH KULUNU GÖZDEN ÇIKARMAZ"

Sınanmak kavramına dikkat çeken Demirci, "Ben nefsimi temize çıkarmam." ifadesini 3 grup için de ayrı ayrı değerlendirdi.

Demirci, "Allah kulunu gözden çıkarmaz. Allah bize ne öğretiyor? ‘Ben sizin günahlarınıza rağmen sizden umut kesmedim, kesmem. Benden benim rahmetime rağmen umut kesiyorsunuz. Yapmayın! Ayıp ediyorsunuz, kayıp ediyorsunuz.' diyor.” ifadelerini kullandı.