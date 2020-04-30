Maldivler'de korona kaynaklı ilk ölüm

Ülkede, koronavirüs sebebiyle ilk kez 83 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male'de 83 yaşındaki kadın hastanın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede bugüne kadar toplam 278 kişide koronavirüse rastlanırken, virüse yakalanan 17 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE'DE BİR GÜNDE 4 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yonhap ajansının haberine göre; Güney Kore'de, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 kişide koronavirüse rastlandığı ve yeni vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Ülkede 15 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt içi kaynaklı bir vakaya rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda, iki aydan fazla süre sonra kaydedilen en düşük günlük vaka artışı olduğu bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 247

Açıklamada, ülkede şimdiye kadar görülen toplam vaka sayısının 10 bin 765'e çıktığı ve virüs nedeniyle 247 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 59 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkedeki vaka sayılarındaki düşüşe rağmen yetkililer, halktan bugün başlayan 6 günlük tatilde virüse karşı tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.