Malezya'da 112 yaşındaki kadın 8'nci kez evlenmek istiyor Malezya'da yaşayan 112 yaşındaki Siti Hawa isimli bir kadın sekizinci kez evlenmek istediğini söyledi. Hawa, "İlgilenen varsa başka bir evlilik olasılığına açığım." dedi.

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Malezya'da yaşayan 112 yaşındaki kadın isteğiyle şaşkına çevirdi.

Kelantan şehrinin Tumpat bölgesinde yaşayan 112 yaşındaki Siti Hawa isimli bir kadın 8. eşini aradığını söyledi.

Geçmişte 7 kez evlenen Hawa, eski eşlerinin bazılarının vefat ettiğini bazılarıyla ise fikir ayrılıkları yaşayarak boşanmaya karar verdiklerini belirtti.

112 yaşında sekizinci evliliğini yapmak istiyor

Yaşıyla herkesi şaşkına çeviren kadın 8. evliliği için sosyal medyadan çağrı yapmayı ihmal etmedi.

Önceki evliliklerinden 4 çocuk sahibi olan Hawa, şu anda 58 yaşındaki en küçük oğlunun yanında kaldığını dile getirerek, "İlgilenen varsa başka bir evlilik olasılığına açığım." dedi.

Uzun yaşamasının sırrını da verdi

Uzun yaşamın sırrı olarak görülebilecek herhangi bir sırrı olmadığını belirten Hawa, "Sadece sade beyaz pirinç yiyorum ve sade su içiyorum. Bunun uzun yaşamımla bir ilgisi olup olmadığından pek emin değilim.” ifadelerini kullandı.