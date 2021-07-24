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    Malezya'da polis, Bitcoin cihazlarını imha etti

    Polis ekipleri, baskınlarda ele geçirilen ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan 1.7 milyon dolar değerindeki makinelerin üzerinden silindirle geçti.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 12:36
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    Malezya'da polis, Bitcoin cihazlarını imha etti

    Güneydoğu Asya ülkesi Malezya’da, kripto para madenciliğine savaş açıldı.

    Polis, Bitcoin madenciliğinde kullanılan ve Şubat-Nisan ayları arasındaki ele geçirilen binden fazla cihazı imha etmek için yeni bir yönteme başvurdu.

    SİLİNDİRLE EZDİLER

    Sarawak bölgesine bağlı Miri kentindeki polis otoparkına dizilen ve kripto para madenciliğinde yüksek miktarda elektrik harcayan cihazlar, buharlı silindirle ezildi.

    8 GÖZALTI

    Polis ayrıca, 2 milyon dolar değerinde kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını, 6’sının suçlu bulunarak 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

    Malezya'da polis, Bitcoin cihazlarını imha etti ViDEO

    YÜKSEK ENERJİ GEREKTİRİYOR

    Üst düzey polis memuru Hakemal Hawari, "Kripto madencileri elektrik çaldı. Elektrik kesintilerine neden olabileceğinden bu eylemleri can ve mal için tehlikeli" diye konuştu.

    Yüksek miktarda enerji ve işlem gücüne ihtiyaç duyulan kripto madenciliği, bilgisayarların yeni sanal para birimi basması ve işlemleri doğrulaması için gerekiyor.

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    Malezya da polis, Bitcoin cihazlarını imha etti #2

    Malezya da polis, Bitcoin cihazlarını imha etti #3

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