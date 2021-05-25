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    Mali'de Geçiş Konseyi'ne askeri darbe

    Afrika ülkesi Mali'de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili ordu birlikleri tarafından gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 03:58
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 04:02
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    Mali'de Geçiş Konseyi'ne askeri darbe

    Afrika ülkesi Mali’de 18 Haziran 2020’de askeri darbe yapıldı ve Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ordu tarafından alıkonuldu.

    Darbenin ardından Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kuruldu.

    Mali’de hükümetin kabine değişikliği yapacağınu duyurmasından kısa süre sonra Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane başta olmak üzere bir çok üst düzey yetkili gözaltına alındı.

    SAVUNMA BAKANI ASKERİ ÜSSE GÖTÜRÜLDÜ

    Askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında olan Savunma Bakanı başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bir askeri üsse götürüldü.

    TÜRK VATANDAŞLARI UYARILDI

    Türkiye Bamako Büyükelçiliği ülkedeki Türk vatandaşlarını uyararak zorunlu durumlar dışında sokağa çıkmamalarını söyledi.

    BM’DEN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

    Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) yaptığı açıklamada, Mali’de Bah Ndaw ve Moctar Ouane’yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

    Mali de Geçiş Konseyi ne askeri darbe #1

    Mali de Geçiş Konseyi ne askeri darbe #2Bah Ndaw

    Mali de Geçiş Konseyi ne askeri darbe #3
    Moctar Ouan

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