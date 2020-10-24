Manchester kentinde üçüncü seviye kısıtlama uygulamasına saatler kala insanlar eğlenmeye çıktı. Kısıtlama nedeniyle kapanacak olan barlar son gecede dolup taştı.

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden artışa geçti. Belçika, Fransa, İtalya, İspanya dahil birçok ülkede vaka rekorları kırılıyor.

Günlük vaka sayısının 21 binin üzerine çıktığı İngiltere'de kent bazlı kısıtlamalar yapılıyor. Son olarak ülkenin en büyük şehirlerinden Manchester'da üçüncü seviye alarma geçildi.

KARANTİNA ÖNCESİ EĞLENCE İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Tam karantinanın bir alt seviyesi olan üçüncü seviye karantinada barlar ve eğlence mekanlarının kapatılması gerekiyor. Manchester'da yaşayan eğlenceseverler kısıtlama öncesi gecede mekanlara aktı.

Saat 12'de başlayacak kısıtlama öncesi eğlendi. Polislerin nöbet tuttuğu gecede ortaya bu görüntüler çıktı.

Manchester'da karantina öncesi insanlar eğlenmeye çıktı FOTO GALERİ

