Maradona’nın kalbini çalmak istediler

Hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, bir grup fanatik taraftarın Maradona'nın kalbini almak istediğini, bu nedenle Maradona’nın kalbi olmadan gömüldüğünü söyledi.

Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, "Diego'nun Sağlığı" adlı kitabında, bir grup taraftarın Maradona'nın kalbini çalmak istediğini açıkladı.

Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, “Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü.” dedi.

“MARADONA, ONU MAHVEDEN HER ŞEYE BAĞIMLIYDI”

Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Castro, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı.” açıklamasında bulundu.

“Maradona'nın şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı.” diyen Castro, “Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti.” diye konuştu.

“KALBİ, YARIM KİLOYDU, ÇOK BÜYÜKTÜ”

Maradona'nın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu söyleyen Castro, “Maradona'nın kalbi yarım kiloydu, çok büyüktü. Kalp, genellikle 300 gram ağırlığında olur. Bir sporcu olmasına ve daha büyük bir kalbe sahip olmasına rağmen ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi.” şeklinde konuştu.