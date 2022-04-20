Marine Le Pen, başörtüsü yasağı söylemini yumuşattı

Aşırı sağcı aday, anketlerde Macron ile farkın açıldığını görmesinin ardından farklı bir yol haritası izlemeye çalışıyor.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, ülkesinde kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklama isteğiyle dikkat çekiyor.

Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Le Pen, "Bu konuda insanlara para cezası uygulanacak" diyerek, polisin bu adımı "rahatlıkla" atabileceğini savunuyor.

Başörtüsü yasağıyla ilgili söylemini yumuşatıyor

Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tura sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile arasındaki farkın açıldığına ilişkin anketlerin ardından başörtüsü yasağına dair söylemini yumuşatmaya çalışıyor.

Son anketlere göre, Macron'un oyları yüzde 54 oranına ulaşırken, Le Pen yüzde 46'ya geriledi.

Le Pen'den geri adım

Financial Times'ın haberine göre; her iki adayın da seçim kampanyaları sırasında başörtülü insanlarla karşılaştığı, Le Pen ise bu karşılaşma sırasında "Neden başörtüsü takmamalıyım?" şeklinde sorularla karşılaştığına dikkat çekildi.

Başörtüsü konusundaki sert söylemlerinde geri adım attığı anlaşılan Le Pen, durumun "karmaşık" olduğunu ve yasak getirilmeden önce parlamentoda “tartışmalar olacağını” söyledi.

"Hedef 70 yaşındaki büyükanne değil ama..."

Le Pen'in kampanya sözcüsü Sebastien Chenu, "Amacımız kadınlarla savaşmak değil. Hedef 70 yaşındaki büyükanne değil ama İslamcı hareket." görüşünü savundu.

İkinci tur öncesi Le Pen'in, başörtüsü yasağına ilişkin tartışmaları yatıştırmayı hedeflediği belirtiliyor.