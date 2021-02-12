Marine Le Pen: İslami ideolojiye karşı savaşmalıyız

Fransız siyasetçi, bir kez daha İslam'ı ve Müslümanları hedef gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, katıldıkları bir televizyon programında "radikal İslam" ile mücadele konusunda tartıştı.

Ulusal Cephe Partisi'nin başkanlığı görevini yürüten ve her fırsatta Müslümanlara saldıran Le Pen, bir kez daha İslam'ı hadsiz sözlerle hedef aldı.

LE PEN'İN İSLAM DÜŞMANLIĞI

Paris yönetimini özgürlükleri kısıtlamakla suçlayan Le Pen, "Ailelere ve dinlere uyan bir devlet istemiyorum." dedi.

İslam düşmanı siyasetçi, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"İslamcılık dini bir sorun değil, bir ideoloji sorunu. İslami ideolojiye karşı savaşmalıyız."

FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

Le Pen'in, halka açık yerlerde dini sembollerin takılmasına yönelik daha katı kısıtlamaları savunduğu biliniyor.

İçişleri Bakanı Darmanin, vatandaşların kamusal alanda inançlarını yaşama özgürlüğü olduğunu söyledi ve ekledi:

"Sokakta elbise polisi olmayacak. Fransa'da bir kısım başörtülü kadınlar var ve bunu özgürce yapıyorlar."

LE PEN: BAŞÖRTÜSÜ HALKA AÇIK YERLERDE YASAKLANMALI

Marine Le Pen, hükümeti "radikal İslam" ile doğrudan mücadele etmemek ve bunun yerine herkes için dini özgürlükleri kısıtlamakla suçladı.

Le Pen, "Herkesin, birkaç İslamcının özgürlüğünü değiştirme iradesini kısıtlıyorsunuz." dedi.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi, geçen ay başörtüsünün halka açık yerlerde yasaklanması gibi çok daha sert tedbirleri savunarak, "İslamcılığa" karşı kendi planını sunmuştu.