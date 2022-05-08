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    Marine Le Pen, parlamento seçimlerinde başarılı olmak istiyor

    Ulusal Meclis'te 7 sandalyeye sahip partinin lideri, parlamento seçimlerindeki hedefini açıkladı.
    • 08.05.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 13:26
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    Marine Le Pen, parlamento seçimlerinde başarılı olmak istiyor

    Cumhurbaşkanı seçimlerinde Emmanuel Macron'a ikinci kez kaybeden aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, kendine yeni rota çizdi.

    Fransa'da parlamento seçimleri, haziran ayında düzenlenecek.

    Le Pen parlamento seçimlerine aday

    Macron'a kaybetmesi sonrası siyasetteki mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, gelecek ay yapılacak seçimlerde kendisini aday olarak açıkladı.

    Çoğunluğu hedefliyor

    "Emmanuel Macron'un uygulamaya koymak istediği sosyal politikalara karşı mücadeleye bir kez daha önderlik etmek için parlamentoda güçlü bir varlığa sahip olacağımızı umuyorum" diyen Le Pen, ülkein kuzeyindeki seçim bölgesi Pas-de-Calais'te yeniden seçilmek için aday olacağını duyurdu.

    Reuters'ın haberine göre; Le Pen, Henin-Beaumont kasabasında yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki Jean-Luc Melenchon, Macron'un seçilmesine yardım etti, bu da onun kendisini bir rakip olarak konumlandırma yeteneğini tamamen gözden düşürüyor." dedi.

    Ulusal Birlik'in 7 sandalyesi var

    Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda üçüncü olan Melenchon, Macron'a parlamentoda üstünlük sağlamayı hedefleyen sol partiler koalisyonuna liderlik ediyor.

    Le Pen'in partisi Ulusal Birlik, şu anda Ulusal Meclis'te sadece 7 sandalyeye sahip.

    Marine Le Pen, parlamento seçimlerinde başarılı olmak istiyor #1


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