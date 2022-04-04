Marine Le Pen: Seçilince başörtüsünü yasaklayacağım

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 10 Nisan'da düzenleneceği Fransa'da, adayların söylem yarışı sürüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin adayı Marine Le Pen, BFM TV’de katıldığı bir programda vaatlerini anlattı.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMAK İSTİYORUM"

Fransız siyasetçinin vaadlerinden biri de başörtüsü yasağı. Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum." dedi.

Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Le Pen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı.

ZEMMOUR'UN MÜLTECİLERİ SINIR DIŞI ETME VAADİ

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa’dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour, France Info’da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim." diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.