Marine Le Pen, yeniden Ulusal Birlik'in liderliğine seçildi

Açık ara farkla partisinin başında kalmayı sürdüren Le Pen, aşırı sağcı politikalara dönmeyeceklerini söyledi. Wilders, Le Pen için "Fransa'nın bir sonraki cumhurbaşkanı" dedi.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, partisinin dördünce kez liderliğine seçildi.

Oylamada rakiplerine fark atan Le Pen, yüzde 98,35'lik destekle partisini gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak.

"AŞIRI SAĞCI POLİTİKALARA DÖNMEYECEĞİZ"

Geçen hafta düzenlenen bölgesel seçimlerde yenilgiye uğrayan Le Pen, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı ülkenin lideri olmak için yarışacak.

52 yaşındaki Fransız siyasetçi, tekrar seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Birlik, sağlıklı bir değişim yaşadı. Aşırı sağcı politikalara geri dönmeyeceğiz." dedi.

WILDERS: LE PEN, FRANSA'NIN BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANI

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders, Twitter hesabından Le Pen'i kutlayan bir mesaj paylaştı.

Seçimden fotoğraflar paylaşan Wilders, "dost ve müttefik" olarak bahsettiği Le Pen'in yeniden kazandığını anımsatarak, "Fransa'nın bir sonraki cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı.

LE PEN'İN SÖYLEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Göçmen karşıtı ve Avrupa'ya şüpheyle bakan Le Pen'in partisinin imajındaki değişim görüntüsü, "merkez sağdan oy kazanmaya çalışma stratejisinin bir parçası" şeklinde yorumlanıyor.

Le Pen, "Son on yıldaki en büyük zaferimiz, neredeyse tam bir ideolojik zaferdir. Bunu anlamak için Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) muhafazakar seçmenlerini dinlemeniz yeterli." diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLACAK

2017 seçimlerinde Emmanuel Macron'a kaybeden Le Pen, gelecek yıl üçüncü kez cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor.

Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, 1972'de Ulusal Cephe'yi kurdu. İki isim, Marine Le Pen'in 2017 cumhurbaşkanlığı kampanyası öncesinde Ulusal Cephe'nin imajını temizlemeye başlamasından bu yana ikisi anlaşmazlık içinde bulunuyor.