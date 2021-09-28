Marine Le Pen'den göçmenlere karşı referandum önerisi

Aşırı sağcı siyasetçi, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda göç konusunda izleyeceği yol haritasını paylaştı.

Fransa'da göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Marine Le Pen, yine tartışılacak sözlere imza attı.

Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, 2022'de cumhurbaşkanı seçilmesi halinde göçmenlik konusunda referandum adımı atacağını açıkladı.

GÖÇMENLERE KARŞI REFERANDUM ÖNERİSİ

Le Pen, "Referandum, göçü sert bir biçimde düzenlemeyi amaçlayan eksiksiz bir yasa tasarısı önerecek." dedi.

Fransız anayasasında referanduma izin veriliyor ancak bu yola nadiren başvuruluyor.

2005'TEKİ REFERANDUM

Ülkedeki son büyük referandum, Fransız halkının Fransa'nın Avrupa Anayasası'nı onaylamasına karşı oy kullandığı 2005 yılındaydı.

FRANSA'DA 2017 SEÇİMİNİN SONUCU

2017'deki seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikinci tura kalan Le Pen seçimleri kaybetmiş, Macron yüzde 66,1'lik oy oranıyla kazanmıştı.

Macron, Fransa'da Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı yönünde henüz bir karar vermiş değil.

ANKETLERDE SON DURUM

Ancak kamuoyu yoklamaları, iki ismin muhtemel adaylığı durumunda seçimlerin ikinci tura kalacağını ve Macron'un kazanacağını gösteriyor.