İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah bir açıklama yaptı.

Avrupa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan siyasiler arasına bir yenisi daha eklendi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi.

Libya’da Türkiye’nin masaya yumruğunu vurmasıyla saf dışı kalan İtalya, son dönemde Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunuyordu.

Başbakanlık binasında düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Draghi, AB heyetinin geçtiğimiz günlerdeki Türkiye temaslarına da değindi.

"BU DİKTATÖRE AÇIK SÖZLÜ OLMALIYIZ"

Mario Draghi, konu hakkındaki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek, "Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

AKILLARA 2015 GELDİ

Draghi'nin bu küstah çıkışı 2015'te Avrupa Merkez Bankası Başkanı olduğı sırada maruz kaldığı bir protestoyu akıllara getirdi.

İtalyan Başbakan, düzenlediği bir basın toplantısında bir kadın tarafından kameraların önünde protesto edilmiş, yüzüne konfeti fırlatılmıştı.

Küstah açıklamaların ardından protesto görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Mario Draghi'ye Avrupa Merkez Bankası Başkanı olduğu dönem yapılan protesto

