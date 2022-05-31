Ukrayna'nın Mariupol kentinden savaşın başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Rusya'ya gitmek üzere limandan ayrıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, savaşın başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Ukrayna’nın Mariupol kentinden Rusya’ya doğru yola çıktı.

Rusya'ya gidiyor

Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sözde lideri Denis Pushilin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 bin 500 ton sıcak haddelenmiş sac taşıyan RM-3 adlı Slavutich tipi kuru yük gemisinin Rusya’nın Rostov kentine doğru yola çıktığını aktardı.

İHA'nın haberine göre, geminin Rus özel kuvvetleri ve Rus donanması koruması altında yüklendiği ve yola çıktığı belirtildi.

Ukrayna, Rusya’yı ülkesini yağmalamakla suçlamıştı

Ukrayna, Rusya’yı defalarca kendi topraklarındaki tahıl ve metal gibi ürünleri yağmalamakla suçlarken, Ukrayna parlamentosunun İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Liudmyla Denisova geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Mariupol’den Rostov’a 3 bin ton metal ürün taşıyan bir gemi göndermeyi planladığını gündeme getirmişti.

Denisova ayrıca, Mariupol Limanı’nda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce 170 milyon dolar değerinde yaklaşık 200 bin ton metal ve dökme demir bulunduğunu ifade etmişti.

Mariupol’den ilk kuru yük gemisi Rusya’ya doğru yola çıktı VİDEO