Mariya Zaharova: Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabiliriz

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türk hükümetin Kırım Tatarları ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümünde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya değindi.

Mariya Zaharova, Türk hükümetinin Kırım'daki azınlıkların haklarıyla ilgili endişelerinin konjonktürel nitelik taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin, uluslararası kuruluşların Ukrayna'ya yönelttiği şikayetleri görmezden geldiğini savunan Zaharova, "2014 yılına kadar uluslararası kuruluşların Kırım Tatarlarının etnik ve kültürel haklarının uygulanması konusunda Ukrayna'ya yönelttiği çok sayıdaki şikayeti ısrarla görmezden gelen Türk hükümetinin, günümüzde Kırım Tatarlarının durumu hakkında endişe duyduğunu göstermesi bunun konjonktürel nitelik taşıdığını doğruluyor. Nitekim sosyolojik araştırmaların sonuçlarına göre 2020'de Kırımlıların yüzde 96'sı etnik gruplar ve farklı mezhepler arasındaki ilişkilerin 'iyi niyetli' olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ETNİK VE DİNİ SORUNLARI VAR"

Türk devletinin etnik azınlıkların savunucu rolünü oynamasının 'çok şüpheli' olduğunu belirten Zaharova, "Türkiye'de etnik, dilsel ve dini nitelikli çözülmemiş sorunlar var. Ankara'yla etkileşim kurabileceğimiz ve ortak çabalar sergileyebileceğimiz çok sayıda konu, sorun ve alan mevcut. Bu tür etkileşimde deneyim sahibiyiz, gelin bunu kullanalım ve bu tür şeylerle uğraşmayalım." çağrısında bulundu.

"İLGİLENMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Ankara'nın bu tür söylemlere devam etmesi halinde Rusya'nın Türkiye'deki benzer sorunlara dikkat çekmek durumunda kalacağını belirten Zaharova, "Biz bunu yapmak istemiyoruz, bu nedenle Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bizi duyacağını umuyorum. Türk siyasetçilerin, etnik faktörü, en başta etnik grupların çıkarlarına darbe vuran jeopolitik oyun aracı olarak kullanmaktan vazgeçme zamanı çoktan geldi." diye konuştu.

TANJU BİLGİÇ'İN KIRIM AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "1944 yılının 18 Mayıs gecesi, 250 bin Kırım Tatar Türkü soydaşımız insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek anavatanlarından koparılmışlardır. Bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatlarını kaybederken, sağ kalanlar anavatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım’ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir." açıklamasında bulunmuştu.