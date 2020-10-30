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    Mark Esper: ABD, İsrail'in askeri üstünlüğüne bağlı

    Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Esper'in görüşmelerinde İsrail'in güvenlik endişeleri görüşüldü.
    • AA
    • 30.10.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 09:02
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    Mark Esper: ABD, İsrail'in askeri üstünlüğüne bağlı

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bahreyn ve Ürdün ziyaretlerinden sonra İsrail'e geçti.

    Esper, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

    İSRAİL'İN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Tel Aviv'de Netanyahu tarafından kabul edildiği ve ikilinin, bölgedeki güvenlik endişelerini ele alıp iki ülkenin menfaatleri için iş birliği konusundaki bağlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

    "İSRAİL'İN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAYA BAĞLIYIZ"

    Açıklamada, "Esper, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü sağlama konusundaki bağlılığını yineledi. İki lider ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı." denildi.

    Mark Esper: ABD, İsrail in askeri üstünlüğüne bağlı #1

    NORMALLEŞME SÜRECİ

    Bakan Esper ile Başbakan Netanyahu'nun İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden normalleşme sürecini de ele aldığı kaydedildi.

    Pentagon'un açıklamasında, Esper'in Gantz ile de Tel Aviv'de bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini ele aldıkları belirtildi.

    Mark Esper: ABD, İsrail in askeri üstünlüğüne bağlı #2

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