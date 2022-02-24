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    Mark Rutte: Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla

    Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'ya tepki gösterdi. Rutte, "AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz" dedi.
    • AA
    • 24.02.2022 - 09:29
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    Mark Rutte: Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla

    Rus ordusunun ayrılıkçıların elindeki Donbas bölgesine askeri harekat başlatması, Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını söyledi.

    "MÜTTEFİKLERLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

    ​​​​​​​Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlatan Rusya'ya tepki gösterdi.

    Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

    Mark Rutte: Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla #1

    Mark Rutte: Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla #2


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