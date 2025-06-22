Market zincirinden şaşırtan karar: 60’tan fazla şube kepenk indiriyor

Amerika’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Kroger, düşük performans sergileyen mağazaları için kritik bir adım attı.

Şirket, 2026 yılı sonuna kadar ülke çapında 60’tan fazla mağazayı kapatmayı planladığını açıkladı.

Kroger’in 2025 yılına ait finansal raporunda yer alan verilere göre, kapanacak mağazalara ilişkin yaklaşık 100 milyon dolarlık değer kaybı yaşandığı tespit edildi.

Bu rakam, alınan kararın ekonomik boyutunu gözler önüne sererken şirketin geleceğe dair stratejik yön değişikliğinin de sinyallerini veriyor.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Kararın en çok merak edilen yönlerinden biri ise çalışanların durumu oldu.

Kroger yönetimi, mağaza kapanışlarının istihdamı olumsuz etkilemeyeceğini duyurarak çalışanların şirket içindeki farklı pozisyonlara yönlendirileceğini bildirdi.