Matt Hancock, ortaya çıkan görüntüleri hakkında konuştu

Skandal görüntülerinin ardından görevini bırakan ve eşini terk eden Hancock, özel hayatına dair açıklama yaptı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafının yayınlanması ülke gündemine oturmuş, gelen tepkilerin ardından Hancock istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hancock, uzun bir aradan sonra skandal görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İNGİLİZ BAKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eşini danışmanı Gina Coladangelo için terk eden İngiliz Bakan, ITV'ye yaptığı açıklamada, "hayatını mahvettiğini" itiraf etti.

Hancock, "İlk odaklandığım şey özel hayatım oldu ve mesleki sorumluluğuma odaklandığımda istifa etmem gerektiğine karar verdim." dedi.

"HAYATIMIN HER BÖLÜMÜNÜ MAHVETTİM"

Matt Hancock, hükümetin pandemiyle mücadelesinde ön saflarda yer aldı ve izlediği politikalar nedeniyle baskı altında bulunuyordu.

"Hayatımın her bölümünü mahvettim." diyen Hancock, "Tekrar özür diliyorum. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Kırdığım insanlardan özür dilerim." dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ İHLAL ETTİĞİMİ KABULLENİYORUM"

Hancock, görüntülerin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.

"ARKA SIRALARDA OLMAK KEYİFLİ"

Yeniden görünür olmak için acele etmediğini belirten Hancock, "Aslında arka sıralarda olmaktan keyif aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.