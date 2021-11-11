Meghan Markle kırmızı elbise, Kate Middleton gömlekle etkinliklerde

New York'ta düzenlenen Özgürlüğe Selam Galası'na katılan Meghan Markle kırmızı elbisesi ile dikkat çekerken, benzer bir etkinliğine katılan Kate Middleton’ın gömlek tercihi şaşırttı.

Meghan Markle ve Prens Harry, dün New York’taki Sea-Air-Space Museum’da düzenlenen 2021 Salute To Freedom Gala’ya (Özgürlüğe Selam Galası) katıldı.

Prens Harry, etkinlikte, beş ordu mensubuna Cesaret Ödülü verdi.

KIRMIZILAR İÇERİSİNDEKİ MEGHAN ÇOK BEĞENİLDİ

Törende Meghan Markle, Carolina Herrera imzalı kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

Harry'nin ceketindeki dört madalya ve boynunda Kraliyet Viktorya Dönemi Şövalye Komutanı haçı da dikkat çekti.

İNGİLTERE’DE DE TÖREN VARDI

Öte yandan, savaşlarda orduya hizmette bulunanları anmak amacıyla düzenlenen Remembrance Day kapsamındaki etkinlikler İngiltere'de de başladı.

Bu kapsamda dün de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine, Londra'da bir etkinliğe katıldı.

YENİ BİR GİYSİ ALMADI, GÖMLEKLE KATILDI

Middleton, İmparatorluk Savaş Müzesi'nde iki farklı fotoğraf galerisinin açılışını yaptı. Amatör bir fotoğrafçı olan ve Kraliçe 2. Elizabeth'in Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği'nin başkanlığını devrettiği Kate Middleton, açılış için Markle gibi yeni bir giysi yerine tam 10 yıl önce ilk kez giydiği bir gömleği tercih etti.

10 YIL ÖNCE DE GİYMİŞTİ

Middleton, açılışta giydiği gömlekle ilk kez 2011 yılında görüntülenmişti.

O gün eşi Prens Wiliam ile Birmingham'da bir etkinliğe katılan Düşes, eteklik giymeyi tercih etmişti.