Mehmet Öz, seçim kampanyasına 27 milyon dolar harcadı

Cumhuriyetçilerin adayı, yarıştığı eyalette yüklü miktarda harcama yaptı.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz, Pensilvanya'dan Senato'ya aday oldu.

Ancak Demokrat aday John Fetterman, Öz'ü geçerek eyalet senatörlüğünü kazandı. Öz'ün, seçim kampanyasına harcadığı miktar ortaya çıktı.

Inquirer internet sitesinin haberine göre, Öz, geçtiğimiz ay ABD Senatosu kampanyasına kendi parasından 5.5 milyon dolar aktardı.

Toplam 27 milyon dolar harcadı

Seçim bütçesinin toplam yaklaşık 27 milyon dolar olduğu kaydedildi. Öz'ün, bu yıl diğer Senato adaylarına kıyasla kendi parasından daha çok harcadığı belirtildi.

Söz konusu tutar karşılaştırılırken, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusunun yıllık 26 milyon dolar kazandığı anımsatıldı.

Öz ve rakibinin topladığı para

ABD'de seçim kampanyası için ayrılan para, özellikle televizyon reklamları için önem arz ediyor.

Bu arada Mehmet Öz 16 milyon dolar, rakibi Fetterman ise 57 milyon dolar topladı.