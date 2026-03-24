Meksika'da 229 göçmene gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ülkesine yönelik düzensiz göçle ilgili sert tavrıyla biliniyor.

Trump bu kapsamda da seçimler zamanı, "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Ancak ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

1 milyondan fazla göçmen, Meksika topraklarına gelmeye ve buradan da ABD'ye geçmeye çalışıyor.

229 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Son olarak Meksika’nın Veracruz eyaletine bağlı Xalapa kentinde, eyalet ve federal yetkililer tarafından bir araç bağlama merkezinde bulunan kamyonun içinde, aralarında 17 çocuğun da yer aldığı 229 Orta Amerikalı göçmen tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan göçmenler, San Jose Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.